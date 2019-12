21 dic 2019

Parece que David Bisbal vive una época inmejorable. Profesionalmente no deja de cosechar éxitos y en lo personal, parece que vive en una continua luna de miel con su pareja Rosanna Zanetti. El pasado mes de abril se convirtió en padre por segunda vez junto a la modelo, y desde entonces, no para de compartir con sus fans instantáneas familiares que desprenden cariño y mucha ternura por los suyos.

¿La última e inesperada fotografía que ha sorprendido al mundo virtual? Una imagen publicada por el intérprete de ‘Bulería’ en la que podemos verle de espaldas junto a su hija mayor Ella, y con su hijo Matteo subido a los hombros en una estampa muy tierna.

Con estas palabras “Juntos… por el mismo camino”, Bisbal describía la relación que tiene con sus hijos. Y Rosanna, no tardaba en comentar la publicación, “Amo a la familia que formamos”, escribía la modelo, algo que seguro no le hará mucha gracia a Elena Tablada que no mantiene una relación precisamente buena con la pareja y que acaba de anunciar que será madre de una niña con su marido.

Sin duda, una posible postal de Navidad de lo más sorprendente y divertida y, que demuestra lo feliz que es el cantante con su faceta como padre.