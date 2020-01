3 ene 2020

Compartir en google plus

Era la primavera de 2019 cuando, con toda la ilusión del mundo, Pilar Rubio ponía en marcha MyShopList by Pilar Rubio, una página web en la que podías encontrar algunos de esos looks que lucía en 'El Hormiguero' o en sus redes sociales, y compararlo. Un paso más en su negocio de sacar provecho a la imagen que había consolidado. Vamos: un avance dentro del terreno 'influencer'.

Poco más de medio año después, no queda ni rastro de aquello que comenzó con tanta fuerza y que se ha ido diluyendo con el paso de los meses. Porque, desde hace ya tiempo, la presentadora no publicita esos looks en sus post de Instagram para que los usuarios de la red social acudan a la web donde se podían adqurir.

Es más, la página web ya no está operativa, de lo que se puede deducir que Pilar ha cerrado este negocio que emprendió junto a su estilista, Raquel Costa. No queda ni rastro de ese ciberespacio que se anunciaba, a bombo y platillo, en los titulares de la prensa 'online' el pasado 9 de abril.

La mujer de Sergio Ramos ya no tiene en su perfil de las redes sociales la alusión a esa tienda multimarca a la que le puso su nombre detrás para aprovechar el tirón de su fama. Y el perfil propio de la marca, no existe. Si bien es cierto que esta no ha hecho ningún comentario al respecto ni ha dado explicaciones, todo hace indicar que se ha dado el batacazo.

Aunque no es la primera vez que tiene que echar el cierre a un proyecto relacionado con el mundo de la moda. En 2011, Rubio creaba su línea de ropa y complementos: MetalHead by Pilar Rubio. La misma a la que renunció cuando nació el primero de sus tres hijos, tres años más tarde.