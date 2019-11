6 nov 2019

Es cierto que los famosos no pueden hacer frente a todas las informaciones que salen sobre ellos o a los rumores más o menos desagradables que se vierten, pero hay ocasiones en los que tienen que dar la cara y hablar. Eso es lo que ha hecho Pilar Rubio un par de semanas después de que un usuario de Twitter asegurase que la presentadora y su hijo habían gozado de un trato de favor en un hospital en detrimento del suyo.

La mujer de Sergio Ramos comenzaba asegurando que para ella "es un trabajo extra tener que desmentir todas las cosas que se van inventando cada día". Y recordaba que ese usuario tuvo que acabar por cerrar su cuenta, porque el tema se le fue absolutamente de las manos.

Pilar también ha querido pronunciarse sobre el uso que le da a las redes sociales: "Intento ser superactiva, aunque hay días que no me apetece subir nada y como no me veo con esa obligación, pues no lo subo. Te tiene que salir de dentro y cuando tengas que comunicar algo importante".

En relación a la polémica del hospital, hay que recordar que su cuñada Lorena Gómez, pareja de René Ramos, ya salió en su defensa. "Se debería haber hablado directamente con el personal del centro, no creo que haga falta exponerlo en redes sociales. Lo importante es que el niño está bien, todo ha quedado en una anécdota fea", decía en aquel momento.