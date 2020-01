3 ene 2020 sara corral

Compartir en google plus

Durante las últimas semanas un rumor ha ido creciendo cada vez más hasta hacer enloquecer a sus fans. Como no podía ser de otro modo los protagonistas son la familia Pantoja, aunque esta vez la trama se centra en Irene Rosales y Kiko Rivera de quien se dijo que podían estar pasando por una crisis matrimonial.

Todo comenzó cuando Irene se derrumbó en 'Viva la vida' diciendo: "no estamos pasando una buena situación de salud en mi familia". Y aunque no sabemos muy bien a que miembros de la familia se referían, la ausencia de fotos durante estas fechas hizo que las alarmas saltaran.

Hoy, no sabemos si por casualidad o por estrategia, Kiko ha compartido esta foto con su mujer bajo la que escribía: "Por si olvide decírtelo. Por si hace mucho que no lo escuchas. Por si no lo sabes o tienes dudas. Por si hace falta que te lo diga o solo porque si...:Te amo Irene".

A pesar de estar constantemente envueltos en polémica, Kiko ha disfrutado de la Navidad en familia junto a su madre y sus amigos, entre ellos Omar Montes. Quien no estuvo presente fue su hermana, Chabelita, que ha pasado la Navidad con su novio y su hijo.