5 ene 2020

No está siendo nada fácil para las Campos. Desde que María Teresa Campos emitiera el comunicado que confirmaba su ruptura con Bigote Arrocet, la familia más mediática el país vuelve a copar los titulares de la prensa.

Sus hijas ya han mostrado estar algo nerviosas con la situación, y más después de escuchar las diversas opiniones de los colaboradores sobre el detonante de la ruptura. De hecho, era Carmen Borrego la que abandonaba el plató de 'Viva la vida' muy molesta con las intervenciones de José Antonio Avilés y de Diego Arrabal.

Ahora ha sido el turno de Terelu Campos, que al ser preguntada por una reportera de 'Socialité' sobre si era conocedora de las infidelidades de Bigote Arrocet hacia su madre, prefería callar. Pero, a pesar de su entereza, Terelu se venía abajo y comenzaba a llorar en la sala de maquillaje de Telecinco, una actitud que denota los momentos de tensión que están viviendo.

Al conocer esta noticia, María Patiño mandaba un afectuoso mensaje a la que fue su compañera en 'Sálvame' para intentar calmarla: "Personalmente echo muchísimo de menos a Terelu y no me gusta que esté mal. Entiendo que esté preocupada por su madre. Pero lo que quiero que conste en acta es que toda la profesión, o el 90 por ciento de la profesión, considera que el que no ha estado a la altura de las circunstancias es Edmundo. No sé si esto alivia el dolor, pero es así".