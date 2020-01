6 ene 2020

Compartir en google plus

La separación fue un proceso muy difícil para ambos, pero en la actualidad y con sus vidas ya rehechas con sus otras parejas, Paula Echevarría y David Bustamante parecen haber encontrado el equilibrio perfecto.

La ex pareja no solo es capaz de acudir a las funciones escolares de su hija Daniela cuando sus agendas se lo permiten, si no que también han convertido en una tradición acudir a la popular cabalgata de Reyes en familia.

Horas antes de comenzar la noche más mágica del año, la actriz y el cantante fueron fotografiados en primera fila viviendo con ilusión todo el espectáculo. Paula más sonriente que David, que se mantuvo serio bajo una gorra para disimular su asistencia.

Paula Echevarría y David Bustamante, juntos en la cabalgata de los Reyes. pinit gtres

Ambos compartían posteriormente una imagen con Daniela por separado en Instagram. "Con la misma ilusión de siempre. ¡Qué nervios!", anotaba Bustamante junto a la imagen, mientras que la protagonista de 'Velvet' aprovechaba para felicitar la noche: "Feliz noche de Reyes". Sus respectivas parejas -Miguel Torres y Yana Olina- no acudieron a la cita, que prefirieron dejar que Daniela disfrutara de sus padres.