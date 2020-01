7 ene 2020

"Nunca estuve sola, nunca cambié de chaqueta. Siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por un maletín. La cama la usé para dormir sí, no para 'morrearme' con nadie, ni conseguir pases a 'Supervivientes'". Estas palabras son de Alba Carrillo y, evidentemente, se refiere al concurso que ha realizado su compañera y ganadora de 'GH VIP 7', Adara Molinero.

Unas declaraciones muy duras por las que María Patiño no ha dudado en reprender a la modelo. Era este fin de semana, en 'Socialité', donde la presentadora le lanzaba un mensaje a Alba. Sobre todo, por cuestuonar el papel como madre de Adara.

"Nunca entenderé porqué una madre cuestiona a otra. La frase más cruel que ha dicho Alba Carrillo es 'nunca cambié de chaqueta. Siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por un maletín'. Me parece absolutamente indignante porque Alba Carrillo, igual que cualquier madre, merecen el mismo respeto que Adara. Y lo digo así de claro", comenzaba Patiño.

Tendría que ser más empática con otras madres"

"Una madre no es mejor ni peor que otra por el hecho de que hable constantemente de sus hijos en los medios de comunicación. Las hay que son más discretas, pero esas que están hablando siempre de sus hijos no son mejores madres que las que no lo hacen. Esto me enerva", proseguía, aludiendo al hecho de que los psicólogos había recomendado a Adara no hablar de su bebé durante el concurso.

Y remataba con una sentencia muy contundente que habrá hecho reflexionar a Carrillo: "Además, Alba Carrillo sufre mucho cuando la cuestionan a ella como madre, así que tendría que ser más empática con otras madres".