29 abr 2019

No le ha gustado nada a María Patiño el último ataque de Alba Carrillo a la prensa después de que comenzara a circular la información de que la modelo podría haber tenido un 'affaire' con Omar Montes. Una noticia que salió de las declaraciones que ofreció un amigo de este, Javi 'El Gordo'.

Alba primero lo desmentía en 'Socialité' y, posteriormente, lanzaba un ataque a los medios de comunicación que se habían hecho eco de esa rumor. "Menuda suerte de compañeros y productora que no inventa mentiras, ni se hace eco de embustes por ganar audiencia y dinero. Nosotros nos ganamos la audiencia con nuestra alegría y ganas y el trabajo de una maravillosa redacción", escribía al lado de una foto que le había hecho su compañero de 'Ya es mediodía' Miguel Ángel Nicolás.

María Patiño no ha podido contenerse y, por alusiones, le ha dedicado un par de frases al lado de la instantánea. "¡Qué mal gestionas todo, querida! ¿¿¿¿Lecciones de moralidad????", se puede leer al lado de esa imagen de Alba.

Hay que ver los programas antes de opinar"

Por si fuera poco, le mandaba un mensaje en directo desde 'Socialité': "Hay que ver los programas antes de opinar. Quiero agradecer personalmente a Alba Carrillo que haya tenido esa gracia y esa ironía que no ha tenido esta mañana conmigo al reprocharme que yo iba a amparar una mentira y que ganaba dinero a costa de mentiras".

Lo que no sabemos es qué tendrá que decir dentro de todo este embrollo Omar Montes, porque a Alba, este año, parece que el tema de los hombres no le va bien. Si no, recuerden esa historia fallida con Thibaut Courtois.

