Cuando uno compra lotería tiene en mente las mil cosas que podría hacer en caso de tener la suerte de que su billete esté premiado. Por eso, se guarda con mimo. A veces, se guarda tan bien, que luego una no sabe dónde lo ha puesto... Eso es lo que le ha pasado a Soraya Arnelas, que ha compartido en Instagram su drama: tiene dos décimos de El Niño premiados, pero no sabe dónde los puso.

Lo ha hecho en vídeo, en sus 'stories'. Allí se escucha a la cantante relatar la pesadilla en la que se ha convertido para ella resultar premiada en el sorteo de ayer, 6 de enero: "Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado El Gordo, pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel".

Si bien es cierto que parece un premio menor, no deja de ser una faena saber qué tienes dinero en algún sitio de tu casa, en forma de boleto canjeable, pero no eres capaz de localizarlo. Soraya tiene tres meses para buscarlo, que es el tiempo que da Loterías y Apuestas del Estado para cobrar los premios.

No es la primera vez que Soraya resulta premiada. En una ocasión confesó que un año le tocó el segundo premio de la Lotería Nacional. Aunque, aquella vez, parece que sí tenía claro dónde había puesto el décimo.

No todo han sido disgustos en estas fiestas. Soraya colgaba ayer una imagen en la que mostraba cómo le traspasaba a su hija, Manuela, la colección de muñecas que le regalaron sus padres hace años. Asegura que le ha pedido que, por favor, las cuide, pero que juegue con ellas.