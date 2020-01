8 ene 2020

El próximo verano, hará diez años de ese momento en el que los caminos de Shakira y Gerard Piqué se juntaron en el Mundial de fútbol de Sudáfrica. Una cita deportiva que acabó con España levantando la copa de campeona y con el central del Barcelona llevándose otro premio: el del amor de la colombiana que mejor mueve las caderas.

A lo largo de todo este tiempo, se ha hablado más de crisis y posibles rupturas de la relación, que de las intenciones que pudieran tener, como hemos visto en otros compañeros de vestuario de él, de pasar por la vicaría. Ahora, ha sido ella quien ha dado una explicación lógica a esa negativa a casarse con el central culé.

Ha sido en una entrevista concedida al programa '60 minutes' y ante la atenta mirada de Gerard, donde Shakira daba una respuesta que provocaba la risa en el deportista y desconcertaba a cuantos la estaban escuchando. Quizás, porque nadie se imaginaba que fuese a salir por ese derrotero.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", eran esas palabras de Shakira que ya han dado la vuelta al mundo.

Shakira se prestó a hacer esta entrevista como parte de la promoción de ese 'show' que ofrecerá en el descanso de la Super Bowl el día 2 de febrero, algo para lo que ya calentó motores en diciembre, siendo la estrella musical de la final de la Copa Davis. Curiosamente, es el mismo día que, tanto ella como el hombre al que se resiste a dar el 'sí, quiero', celebran sus respectivos cumpleaños.