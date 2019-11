6 nov 2019

Pues parece que esas rumoreadas crisis entre Gerard Piqué y Shakira podrían ser reales. Al menos, alguna de ellas. O eso es lo que se deduce de las palabras pronunciadas por la cantante durante la presentación del documental de su gira 'El Dorado'. Ese 'tour' que tuvo que posponer durante meses como consecuencia de esas hemorragias en las cuerdas vocales que le hicieron temer por su voz.

"Cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si podía volver a cantar otra vez, fue el momento más negro de mi vida", ha explicado ante la prensa, calificando como "milagro" el hecho de que, ahora, la volvamos a escuchar cantar.

"Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar", ha revelado la colombiana, que pronuncia las duras palabras que le llegó a dedicar su pareja: "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar".

Porque Shakira cuenta cómo estaba enfadada con ella misma por no ser capaz de retomar su carrera y el futbolista optó por la vía de darle caña para ver si reaccionaba. Eso sí, quizás las palabras no fueron las más motivadoras para que la reina del movimiento de cadera se pusiera, de nuevo, manos a la obra.

De hecho, esto supuso una crisis en la pareja. Sí, al menos hubo una. Y puede que se correspondiera con alguna de esas broncas que han protagonizado en público y que sirvieron para que se hablara de que las cosas entre ellos no iban bien. Incluso, alguno se aventuró a decir que habían cesado la convivencia.

Ahora, parece que las aguas discurren por cauces tranquilos. Recuperada la voz y de vuelta a la composición musical, Shakira y Piqué viven tiempos alejados de ese mal rollo del que ella habló en una rueda de prensa en la que más de uno se quedó tan mudo como ella hace año y medio.