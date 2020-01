9 ene 2020 sara corral

Alma Cortés Bollo está viviendo un bonito momento, y es que en la recta final de su embarazo, la joven ha decidido compartir con todos sus seguidores como es su día a día. Además, ha utilizado su canal de Mtmad para desvelar algunos de los mejores secretos de su vida, hoyo ha hablado de su infancia.

Alma ha acudido a casa a de su abuela donde le ha ido mostrando a sus seguidores numerosas fotos de su infancia, fotos que no ha dudado en ir comentando."Veo fotos y veo que de pequeña íbamos a veranear a Valdelagrana, una playa del Puerto de Santa María en Cádiz. No recuerdo este momento, pero es simbólico", decía en una de las fotos donde se la podía ver en la orilla del mar.

Alma mostraba a la cámara foto a foto, en una de ellas se podía ver a la hija de Chiquetete posar, algo que parece tener innato, y comentaba: "Mi madre me decía siempre que era muy desastrosa, porque ella me ponía súper mona y yo luego me sacaba todo por fuera".

Sin embargo, Alma ha sorprendido a sus seguidores cuando rompió a llorar hablando de su hermano pequeño Samuel, y es que ambos tienen una relación de lo más especial. "Yo siempre quise tener una hermana y luego llegó a mi vida una personita, mi hermano Samuel. Lo recuerdo como un momento muy especial", decía emocionada.

Alma ha sido para su hermano un apoyo muy importante en los malos momentos, ahora, es toda su familia la que se ha volcado con ella para cuidarla en la recta final de su embarazo.