Carmen Lomana parece haber empezado el año comprometida con el medio ambiente. Lo decimos por las dos imágenes que ha colgado hoy y en las que hace alusión a la importancia que tiene preocuparse de no contaminar para hacer de este un mundo mejor. Empezando por el segundo de sus tuits, nos invita a usar el transporte público y aprovechar el buen día que se nos ha quedado en Madrid.

"Hoy hace un maravilloso día en Madrid, a pesar de la contaminación. Dejemos el coche en casa y caminemos o usemos transporte público, hay un anticiclón que no se mueve una hoja y está provocando esta alarma ambiental", se puede leer en su cuenta de Twitter junto a una imagen de su rostro de perfil.

Carmen publicaba este post justo después de mostrar una foto que le ha valido todo tipo de comentarios despectivos e insultos: posando con un abrigo de piel y argumentando la elección de esta prenda: "Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado #Nomadideluxe Piel natural ,porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables".

El aluvión de críticas ha sido como para no salir a la calle sin paraguas (o una armadura por si acaso). "Ojalá un abrigo con tu piel. Se te ve tan inyectada y suave", "un textil vegetal es más ecológico que matar un bicho, despellejarlo y ponértelo encima", "y la silicona que llevas, ¿es biodegradable o qué gilipollas?", son solo algunos de los comentarios que podemos leer junto a su tuit.

O, por poner otro ejemplo, los hay que son más duros aún y mezclan la confección de prendas de abrigo con sus operaciones estéticas. Por supuesto, Lomana no ha entrado al trapo a ninguna de estas contestaciones con mala educación.

Ojo, que también los hay que se han dado cuenta que esto, en realidad, no es más que una provocación de Carmen, que tiene más picardía de la que nos podamos imaginar. Un usuario de la red social la aplaude: "Carmen, me encanta cuando pones este tipo de mensajes en modo 'troll' sabiendo que tus 'haters' van a entrar al trapo".

Analizando más allá este gesto de Lomana, tendríamos que recordar esas palabras que le dedicó a Greta Thunberg (recuérdalas aquí), la niña que lucha por concienciarnos de la importancia de cuidar el mundo en el que vivimos. Y cómo no tardaron en echársele encima. Sí, un mes después, Carmen lo ha vuelto a hacer: está en boca de todos por hacer y decir lo que le da la gana.