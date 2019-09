1 sep 2019

Lo cierto es que Carmen Lomana está espectacular a sus 71 años. Es un icono de estilo indiscutible, de eso no hay duda. Lo demostró cuando hace unas semanas llevó el mismo look que Carla Hinojosa en la gala 'Starlite'. No fue un momento "tierra trágame" ya que la influencer lo lució para la boda de Alexandra Pereira, pero quedó patente que la socialité está en su mejor momento y que no hay look que se le resista.

Esto mismo ha pasó ayer cuando pudimos ver a Carmen con un vestido algo peculiar. De estampado leopardo y amarillo, fue una opción atrevida pero que le sentaba como un guante. Eso sí, solo apta para las 'fashion victim' que se ponen cualquier estampado sin temor al que dirán.

pinit gtres

Con unas cuñas, un bolso de esparto de lo más veraniego y gafas de sol XXL, la socialité demostró que no hay ningún estampado imposible cuando se combina con los accesorios adecuados.

¿Para darle un poco de alegría al look? Un cinturón negro con detalle dorado que marcaba la silueta. Sin duda, un estampado que veremos mucho este otoño y es que, Nuria Roca también se ha apuntado este fin de semana al 'animal print' con un vestido de Zara.

Un 10 en originalidad.