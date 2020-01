9 ene 2020

Si había una reacción que esperábamos como agua de mayo a esa relación sentimental que Gloria Camila Ortegaconfirmaba con una foto en sus redes sociales hace un par de días, era la de su ex, Kiko Jiménez. Todos sabemos que su noviazgo no terminó de manera amistosa y que se han lanzado algunos dardos en estos meses...

Por fin, tenemos las primeras palabras del de Linares desde que conociéramos que la hija de José Ortega Cano está de nuevo enamorada. Y no creemos que a ella le ha gustado nada de nada lo que ha salido por la boca de ese joven con el que llegó a comprometerse de boda.

Ha sido en 'El programa de Ana Rosa' donde Kiko ha sentenciado: "No tengo nada que hablar con ella, si acaso en un juzgado". Y añadía: "El tiempo siempre da la razón". Lo hacía refiriéndose a las infidelidades que sufrió por parte de Gloria y que salieron a la luz posteriormente, y siguiendo el juego a lo que acababa de decir Sofía Suescun, su actual novia.

"Espero que esta vez no le sea infiel a su novio", decía con sarcasmo la navarra, con la que Gloria ha tenido una batalla en Twitter en los últimos días. "Pobrecito, que sean felices. Espero que no le ocurra lo que me ocurrió a mí", añadía Jiménez.

Lo cierto es que, con el comienzo de año, Gloria Camila ha dejado atrás su estrategia de silencio y de permanecer en la sombra, por lo que no sería de extrañar que, próximamente, les mandé un mensaje oculto como respuesta a este ataque frontal.