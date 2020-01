8 ene 2020

Compartir en google plus

Dicen que, cuando el río suena, agua lleva. Gloria Camila Ortega se ha convertido en el último caso del famoseo patrio que no ha podido coulatr por más tiempo que está de nuevo enamorada. El pasado 28 de diciembre la veíamos en las gradas del Estadio de Vallecas junto a un joven (que después supimos que se llama David y es amigo de su primo) por el que fue preguntada. Ni confirmó ni desmintió. Y es raro que no hiciera esto último si no tenía intenciones más allá de ver un partido de fútbol de artistas contra toreros.

Ayer por la tarde, la hija de José Ortega Cano no podía reprimir más su alegría y la pasión y colgaba en su cuenta de Instagram una foto besándose con este joven que es el culpable de su felicidad y el elegido para, de una vez por todas, cerrar su historia con Kiko Jiménez. El de Linares, con el que estuvo cuatro años y llegó a comprometerse de boda, no le ha puesto las cosas fáciles a lo largo del pasado año. Pero ella, quiere cerrar el capítulo de una vez por todas.

"Y de repente llega alguien con tantas ganas de comerte a ti como de comerse el mundo contigo, y te hace vivir. Y que suerte", son las palabras que le ha dedicado junto a esa imagen en la que ambos aparecen con as manos a la espalda y dándose un beso en el que se puede intuir la ternura.

Gloria decidía hacer público el romance tan solo unas horas después de responder, con crudeza, a una provocación de Sofía Suescun. Lo hacía con una colección de tuits en los que, sin nombrarla, la ponía en su sitio. Se ha hartado de permanecer en las trincheras de este fuego cruzado.

Ha empezado un nuevo año y la joven tiene claro que, ni va a permitir que la navarra la pise y la humille, ni tiene por qué esconder que, por fin, ha encontrado un chico con el que pasar su tiempo.