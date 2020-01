13 ene 2020

Compartir en google plus

No es el primer español que lo hace. Por 'Mira quién baila. All Star', la versión estadounidense del 'talent' que exportamos hace años (y en el que vimos ganar a Belén Esteban, tal y como ella misma se encarga de recordar de manera periódica desde 'Sálvame'), pasó no hace mucho Maxi Iglesias para comenzar a abrirse camino al otro lado del charco.

Adrián Lastra acaba de sumarse a esa lista y, ante su inminente debut, no podía contener la mezcla de emoción y nervios, y compartía sus sentimientos con sus seguidores en Instagram. "Hoy es un gran día para mí... Nunca había sentido los nervios que estoy teniendo... Hoy me estreno en @miraquienbaila emitido por @univision en Estado Unidos", comenzaba el actor junto a una imagen con su compañera en el concurso.

"Estoy feliz, orgulloso de mi mismo, orgulloso de haber cogido el volante de mi vida casi por primera vez. ¡Enfrentar un reto y una disciplina como el baile es una preciosidad!", proseguía Adrián antes de dar las gracias a todos los que han hecho posible que esté viviendo este sueño.

¡Gracias a la vida por dejarme ser feliz!"

"Gracias a todo el equipo maravilloso de Univisión y #miraquienbaila por hacer las cosas tan bien y fáciles. Gracias a @rondenepr y @jenniferjnieman por apoyarme y ayudarme tantísimo. ¡Gracias a ese equipo de baile tan brutal que tanto no están ayudando! ¡Gracias a los compañeros tan bonitos que estoy conociendo! ¡Y sobre todo gracias apoyo que estoy teniendo desde España y toda la parte de América! ¡Gracias a la vida por dejarme ser feliz!", escribía dejando notar su emoción.

"Pase lo que pase en esta etapa, yo ya HE GANADO por todo lo que estoy gozando y aprendiendo ¡¡GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS!! Hace mucho tiempo que no lo digo, pero esto sí que si es...", remataba esa publicación poco antes de ponerse delante del público y el jurado y demostrarles cómo se mueve.