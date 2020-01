13 ene 2020

Makoke llevaba un par de semanas dejando al aire sus sentimientos en el plató de 'Viva la vida', donde colabora, sobre lo complicada que estaba siendo su separación de un Tony Spina con el que ha roto por estar en momentos diferentes de la vida. Mostraba con intensidad el dolor ante la audiencia de Telecinco.

Y este domingo, en ese programa en el que trabaja, quisieron analizar, con una experta, las reacciones y respuestas de la ex de Kiko Matamoros. A Isabel Romero le iban proyectando esas imágenes de los anteriores programas de 'Viva la vida' y el análisis de esta, que sostenía que sus reacciones eran desproporcionadas, no le hicieron ni pizca de gracia.

"Esta reacción me parece un poco impostada. Habéis mantenido una relación relativamente corta y la reacción que presentas desde el punto de vista psicológico esta indicando impostura", se escuchaba a Isabel comentar uno de los momentos en los que la colaboradora expresaba sus sentimientos ante la cámara.

La psicóloga Isabel Romero, cara a cara con Makoke en 'Viva la vida'. pinit

Makoke llegó a preguntarle, molesta, que en qué se basaba para hacer esa afirmación. "Me baso en la desproporción en lo que ha sido vuestra relación y al cambio que se produce rápidamente en el intento de llorar, porque no lloras al intento de mantener rápidamente otra vez las formas", le explicaba, encontrándose con la contrarespuesta: "No soy tan buena actriz".

"Mi opinión es que a ti te conviene estar muy bien con Tony. Este tipo de reacciones tienen lugar cuando a mí me importa mucho que la otra persona este de mi lado", proseguía la experta, intentando hacerle ver cómo podía estar dejándose llevar por algo más que ese cariño que podría querer mantener de Tony.

"Por su perfil, no tardará mucho en encontrar una nueva pareja pues ha estado encadenando unas parejas con otras y no le ha dado tiempo a aprender de los fallos que se comenten en las relaciones", remataba Romero, a la que los compañeros de Makoke en el espacio de Mediaset, daban la razón.