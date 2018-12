9 dic 2018

La rutpura de Makoke y Kiko Matamoros les está pasando factura. Desde que se conociera su separación, los problemas no han cesado y ambos se han dedicado a desvelar sus secretos del pasado. El último en demostrar que no perderá esta batalla ha sido Kiko, que desveló en 'Sálvame' todos los detalles sobre la relación que su ex pareja y el cantante Julio Iglesias mantuvieron hace muchos años.

Un dato que dejó con la boca abierta a muchos y que Makoke, acorralada, ha decidido confirmar en 'Viva la vida'. Cuando ella tenía apenas 19 años, conoció a Julio Iglesias, que le sacaba 26 años. "Mi historia con Julio Iglesias fue muy bonita, pero duró menos de un año", explicaba Makoke.

Un secreto que ni su madre, ni sus hijos lo sabían.

La colaboradora no ha querido dar muchos más detalles a pesar de la insistencia de Emma García en conocer cómo surgió y por qué se terminó todo: "Yo era muy joven y no me sentía orgullosa de aquello porque él me sacaba 26 años. Tengo derecho a reservarme esta parte de mi vida que no me apetece que se haga pública y que si nunca he querido rentabilizar, no lo voy a hacer ahora porque es un personaje público, está casado, y que se vea salpicado ahora, no me parece bien", argumentaba la ex de Kiko.

También ha aprovechado para arremeter, entre lágrimas, contra Kiko Matamoros por no haberle guardado un secreto que ni su madre, ni sus hijos lo sabían.

La colaboradora ha tenido que hacer frente a este asunto y este es el mensaje que le mandaba a su ex: "Me duele que se haya hecho pública esta historia y que encima haya sido la persona que me ha hecho daño y ha vuelto a defraudarme, una vez más".

