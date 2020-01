14 ene 2020

El año pasado, 'Supervivientes' consiguió dar uno de los golpes de efecto más importantes de la historia de los 'realities' de nuestro país. Isabel Pantoja abandonaba Cantora y, previa firma de un contrato más que suculento y con diversas cláusulas y acuerdos muy beneficiosos para sus intereses, ponía rumbo a Honduras y se convertía en la gran estrella de la edición.

Es probable que la tonadillera cobrara algo más que lo que pretendían pagarle a Cristina Cifuentes, pero lo cierto es que la productora responsable del formato le puso sobre la mesa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid una suma de dinero difícil de rechazar. Ella, lo hizo.

Sí, tal y como desvela el diario 'ABC', a la política le ofrecieron cobrar 45.000 euros por cada una de las semanas que consiguiera estar en concurso. Ella, declinó la oferta. Y eso que, desde su entorno, aseguran que estaría buscando otros caminos profesionales en los que desarrollarse. No parece que la tele sea lo que tenga en mente (tampoco Albert Rivera, que también habría sido tentado).

Ahí no quedaba la cosa, porque, al parecer, también le habrían ofrecido un programa propio una vez hubiese rematado la aventura hondureña. Un espacio de entrevistas que podría compaginar con otras colaboraciones en Telecinco y Cuatro, en debates políticos. Y, atentos, porque le ofrecieron una suma total de 2 millones de euros por el 'pack' completo. Ni por esas aceptó.

Tras varios días de especulaciones, fue ella misma quien desmintió que fuese a formar parte del elenco de famosos que formen parte de la próxima edición, pero sí reconoció que había habido contacto con ella. Lo agradeció. No es para menos. No todos los días la valoran a una de la manera que, según se ha dicho, se hizo con ella.

Hace unos días, se sentaba en 'Sábado Deluxe' y relataba el auténtico calvario que ha pasado su familia, sobre todos sus hijos, por culpa de lo que se ha dicho sobre ella desde que dimitiera tras el ya famoso vídeo metiéndose unas cremas en el bolso en un supermercado.

"Mis hijos me han tenido que ver en una situación de mucho sufrimiento. Me han amenazado de muerte en muchísimas ocasiones, y a mi familia también. Mis hijos lo han vivido todo. De hecho, mi hija se fue de las redes porque no podía soportar lo que leía", confesaba este fin de semana ante la audiencia de Telecinco. Y añadía: "Ahora solo quiero limpiar mi nombre y quedar libre de todos los temas judiciales en los que me he visto envuelta. Quiero rehacer mi vida, y tengo derecho a querer rehacerla".

Pero no la rehará con esa vía que estaba dispuesta a abrirle Telecinco...