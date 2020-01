16 ene 2020 sara corral

Patry Montero y Álex Adróver se han convertido en una de las parejas más seguidas de la actualidad, ambos actores se han dado a conocer por grandes interpretaciones dentro de nuestro país. Y ahora, están más que centrados en un plan más íntimo, su boda.

La pareja, que ya lleva 11 años de amor y tiene dos hijas en común, están planeando todo para celebrar la esperada boda. Ambos se comprometieron hace un par de años, pero hasta ahora, no se habían puesto 'manos a la obra'. "2 años desde ese, ¡Sí Quiero! He amanecido recordando esa inmersión, donde a 12metros de profundidad me pedía matrimonio Álex. Ahora solo falta concluirlo con la boda... ¿y si me lo vuelves a pedir?", escribía hace un par de meses Patry.

Hoy, ambos han compartido esta tierna publicación en la que comunicaban haber comenzado los pasos necesarios para prepararlo todo. "Casi 11 años juntos y a un paso de celebrar la fiesta de nuestra vida. Nunca hubiera imaginado tener tanta ilusión pero que fácil es disfrutar la vida a tu lado. Te quiero", decía Álex.

Han sido muchos los que no han dudo en felicitar a la pareja a través de las redes sociales, amigos y compañeros como Nerea Garmendia, Ona Carbonell o Sara Sálamo, han querido dejar constancia de este momento.

Enhorabuena pareja, estamos deseando ver vuestra boda.