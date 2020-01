17 ene 2020

Compartir en google plus

Poco antes de que empezaran las Navidades, Álex Lequiocancelaba un compromiso laboral. Se encendieron las alarmas. Su madre, Ana Obregón, no tardó en apagarlas aludiendo a una bajada de defensas, y zanjando el tema, porque a él no le gusta hablar de ello. El propio Álex, unos días después, subía un vídeo a sus 'stories' de Instagram en el que advertía: "Simplemente llevo un par de jornadas con defensas bajas y no puedo salir de casa".

Ahora, en la misma red social y después de haber descansado en estas fiestas, ha anunciado que tiene un nuevo proyecto laboral. Primero, con su habitual sentido del humor, decía en otra grabación: "Esta semana me han dado la condicional". Acto seguido, era junto a un 'selfie' suyo como daba la noticia de su vuelta al trabajo.

"¿Recordáis la fiesta de disfraces para mascotas que hicimos en octubre? Pues tenemos una sorpresa increíble: PETart, el evento donde cuatro artistas competirán por hacer el cuenco de comida para perros más creativo del mundo ya está marcha", comienza ese texto que da las indicaciones pertinentes para que la gente se anote.

El hijo de Obregón y Alessandro Lequio lleva luchando contra el cáncer casi dos años. En todo este tiempo, nunca se le ha visto flaquear de cara al público. Nada más llegar de Nueva York, de seis meses recibiendo tratamiento, se puso manos a la obra para recuperar su rutina.