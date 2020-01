18 ene 2020

Alejandra Rubio, la hija de Terelu y la nieta de María Teresa Campos, debutó anoche como colaboradora televisiva siguiendo los pasos de su abuela y su madre. Fue en el debate de 'La isla de las tentaciones' donde se estrenó por todo lo alto al dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en el 'reality'.

Pese a sus nervios, Alejandra se mostró muy decidida a demostrar que se había ganado su sitio en el programa como comentarista. Es más, incluso explicó qué haría ella si se encontrara en la isla y cómo afrontaria los problemas si participara con su pareja en un programa así.

"Si hay una persona que realmente me gusta y me atrae y me gustaría darle un beso y realmente quisiera estar con él, ya no me gustaría mi pareja. Aguantaría por respeto y obviamente no estaría enamorada si me pasaría eso No haría lo que no me gustaría que me hiciesen y yo no podría ver esa situación en mi pareja", decía Alejandra ante la mirada de los allí presentes.

Pero no se quedó ahí, sino que también se atrevió a hablar del comportamiento de Fani, una de las concursantes del programa, "Está tonteando con un tío, haciendo lo que le da la gana, y luego al ver imágenes de su chico enseñándole ver bailar a una chica con total desgana intenta que él quede mal para justificar lo que ella hace".

Sin duda, parece que el papel de Alejandra se convertirá en imprescindible en estos debates.