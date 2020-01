20 ene 2020

Una semana. Eso es lo que le ha durado a Antonio David Flores su paso por 'El tiempo del descuento'. Anoche se convertía en el primer expulsado de esta especie de 'reality' que se ha sacado de la manga Telecinco para aprovechar el tirón de 'GH VIP 7'. Aunque no era el primer en salir por la puerta de Guadalix de la Sierra.

Antonio David salía minutos después de que lo hiciera Adara Molinero, que ha abandonado el concurso por motivos personales. Concretamente para poder luchar por la custodia de su hijo en un cara a cara que le enfrentará al padre de este después de que haya comprobado cómo besaba de nuevo a Gianmarco Onestini.

Pero, volviendo al exguardia civil, este decía sentirse satisfecho de los días que ha pasado allí. Sobre todo, porque ha podido decirle a la cara a Estela Grande lo que pensaba de ella y de sus movimientos. ¿Se montó jaleo como consecuencia de ello? Sí, pero él se quedó a gusto.

Como también su hija, Rocío Flores, de que su paso por este concurso haya terminado. "Siendo honesta prefiero llevármelo para mi casa porque este programa va de arreglar sus cuentas pendientes y él no las va a solucionar", decía la joven, antes de añadir: "Sus problemas psicológicos todavía están ahí, hay que seguir y prefiero llevármelo y disfrutarlo yo, que no he podido".