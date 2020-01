20 ene 2020 sara corral

La relación entre Sofía Suescun y Rocío Flores no ha sido del todo buena, y menos después de enfrentarse por la ex del novio de Sofía, Gloria Camila Ortega, prima de Rocío. Anoche, en 'El tiempo de descuento', las chispas volvieron a saltar en plató cuando ambas protagonizaron más de un fuerte encontronazo.

Jorge le daba las buenas noches a Rocío y le preguntaba como estaba, momento en el que Sofía saltaba:"Di tus razones para no llevarnos, di que tu razón es Gloria Camila no te dejaría nunca hablar conmigo. ¿Ahora no te has traído los argumentos aprendidos?" A lo que rápidamente Rocío contestaba: "Pobre ilusa", mientras el plató estallaba en carcajadas y aplausos.

A pesar del fuerte aplauso del público, no fue el único encontronazo de la noche, pues la tensión fue subiendo a medida que avanzaba el debate. Tras la discursión que Sofía habría tenido con Diego Matamoros, la hija de Antonio David Flores utilizó la ocasión para contestarle diciendo: "Pero si la primera que ha dejado a Kiko en directo en 'Mujeres y hombres y viceversa' has sido tú. Eres ridícula. Fin".

Sofía, muy alterada, no dudaba en contestar: "¿Pero qué estás hablando ahora? ¿Sabes cómo se llama esto, cariño? ¡Reventamiento!". Mientras el público aplaudía, la nieta de Rocío Jurado contestó diciendo: "Te voy a explicar una cosa, Sofía Suescun. A mí no me hace falta estar aquí para que se hable de mí. A ti si".

No es la primera vez que las dos se enfrentan en una gala, la semana pasada, Sofía hizo uno de los comentarios más dolorosos para Rocío. "Tanto defender a su madre y luego la deja en Nochebuena sola", decía la hija de Maite Galdeano.

No sabemos como acabará esto, lo que está claro es que no parece tener mucho arreglo.