21 ene 2020

Estaba llamado a ser uno de los platos fuertes en el comienzo del año televisivo. Y a llenar el hueco que dejaba en los corazones de los amantes de los 'realities' el final de 'GH VIP 7' hasta que aterrice en la parrilla de programación una nueva edición de 'Supervivientes 2020'. ¿Está cumpliendo con las expectativas 'La isla de las tentaciones'?

Eso es algo que deben revelar las audiencias y los responsables del espacio. Lo que sí podemos responder es a otro tipo de cuestiones cómo cuánto salario perciben por este formato que ha recibido alguna crítica por tratarse de un programa grabado. Ha sido una 'influencer' que estuvo pensándose entrar y que al final no lo hizo quien ha revelado esta y otras informaciones al respecto.

Se trata de Patricia Domínguez, conocida en las redes sociales como Patrizienta, que a través de su canal de YouTube ha desvelado que se puso en contacto con Cuarzo, la productora responsable, para que le dieran información y sopesar si a su pareja y a ella les interesaba formar parte del espacio.

Estos le contestaron y le pidieron más detalles sobre Juanma, su novio. "Hicimos un Skype y nos hicieron muchas preguntas. Muchas de ellas eran muy personales. Querían saber cuánto tiempo llevábamos juntos, cuántas veces hacíamos el amor a la semana, por qué habíamos roto nuestras anteriores relaciones, si discutíamos mucho y porqué… Yo estaba cagada porque era mucha información", explica antes de expresar alivio por no haber aceptado.

"No nos explicaban qué tipo de 'realit'y era. No dijeron que se trataba de convivir con otras parejas en el paraíso y que ya no podían decir más", prosigue, dejando ver la falta de claridad. "Eso sí, nos dijeron que iba a ser un programa muy famoso que luego iba a derivar en bolos y que nos iba a reportar mucho dinero. Decían que iba a tener mucha publicidad en programas de Telecinco y que tendríamos que ir a 'Sálvame'", continúa.

Ganaba más quedándome en casa"

Lo único en lo que fueron transparentes fue en el tema de que se pondría "a prueba nuestra relación", e insistían en "que no tenía por qué salir mal porque todo dependía de nosotros". Ella asegura que "no me fiaba y aunque me decían que no manipularían los vídeos y que los solteros y solteras eran desconocidos yo no me lo terminaba de creer".

El tema económico también fue determinante para negarse a acudir. "Eran dos meses de grabación a gastos pagados (viajes, dietas, alojamiento…) y hay un sueldo pero que es de unos mil y pico euros. Me pareció una broma. Ganaba más quedándome en casa. Nosotros teníamos que dejar un negocio para ir allí así que no nos compensaba", saca a la luz antes de añadir que "también nos pidieron un certificado médico y uno de penales".