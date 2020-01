21 ene 2020

Juan Valderrama nació en Madrid, aunque pasó parte de su infancia en Aljarafe, Sevilla, una fusión perfecta para triunfar en el mundo de la música, su gran pasión. Licenciado en Periodismo, ha colaborado en ABC de Sevilla, Onda Cero, con Carlos Herrera, La Ser, Radiolé, Televisión de Estepona… Sus padres, Juanito Valderrama y Dolores Abril, formaron una de las parejas artísticas más queridas de nuestro país, un referente de la copla y el flamenco. Juan empezó su andadura musical hace dos décadas y se ha rodeado de los mejores: Joaquín Sabina, Ana Belén, Vicente Amigo, Luis Pastor… A finales del pasado año, presentó un nuevo trabajo Mujeres de Carne y Verso y el próximo 19 de enero se subirá al escenario del Teatro Price de Madrid, dentro del Festival Inverfest, con un gran elenco de artistas para poner en marcha su gira nacional e internacional.

Es una mañana fría y Juan Valderrama ha llegado a la entrevista acompañado de su pareja, la periodista Rosa Peña, y con otro miembro de la familia, Tristón.

Hoy Corazón Tristón, que se pega como una lapa a Juan, no le pierde de vista. ¿Cuánto tiempo lleva este perro con la familia Valderrama-Peña?

Juan Valderrama No te lo vas a creer, pero tiene 14 añitos.

H.C. Habrá vivido grandes experiencias.

J.V. Muchas, Ángeles. ¿Quieres que te cuente su historia?

H.C. Lo estoy deseando.

J.V. Tristón es mestizo. Hace años compré un chalet y los dueños tenían a la madre, pero no se la podían llevar y me quedé con ella. Se llamaba Nora y se enamoró de un perro vecino, un bodeguero con el que tuvo ocho hijos. Una de las perritas era listísima y decidí quedármela. Pude colocar a los otros seis, pero a Tristón no le quería nadie: era retraído, tímido... Pensé: se queda conmigo.

H.C. Es increíble ver el cariño que siente por usted.

J.V. Sí. Desde el primer momento. Siempre me está mirando, lo hace con devoción.

H.C. Tristón es conocido en el barrio por la elegancia que tiene. ¿Cómo se ha ganado esta fama?

J.V. Por su porte. Como puedes ver, cruza las patitas delanteras y pone unas posturas muy elegantes. Tristón es de naturaleza sensible y, con la edad, ha adquirido una gran sabiduría.

Juan Valderrama paseando a su perro Tristón.

H.C. Seguro que alguna mancha tendrá en su currículum.

J.V. Alguna tiene. En una ocasión jugando con una botella de plástico, que sacó de la basura, se le quedó el hocico atrapado. Casi se asfixia. Y tiene otra mala costumbre: cuando paseamos por el campo y ve excrementos, va de cabeza.

H.C. A parte de esta debilidad culinaria, ¿tiene preferencia por otra comida?

J.V. Le encantan las sardinas, hay veces que parece más un gato que un perro.

H.C. Antes vivían en el campo y ahora en Madrid. ¿Le gusta la ciudad?

J.V. Está encantado. A él le gusta viajar en coche conmigo. Si vamos paseando y coincidimos con alguien que abre la puerta, enseguida se sube. Lo ha hecho en varias ocasiones, supongo que para preservar su lugar. Nosotros tenemos casa en Sevilla que está a unos 600 kilómetros de Madrid, pero Tristón ni se entera porque viaja con su arnés… y tan tranquilo.

H.C. ¿Cómo se comporta cuando canta?

J.V. No se mueve, es un gran fan mío. En cambio, su hermana que se murió hace tiempo, hacía ruidos cuando me escuchaba cantar, a su manera hacía de coro.

H.C. Juan, hablemos de su nuevo trabajo 'Mujeres de Carne y Verso'. Una apuesta muy femenina.

J.V. Es un libro más CD que acabo de publicar con la colaboración de Luis Pastor. He puesto música y voz a casi todas las poetas que el mundo ha olvidado. Dedicado a la poesía femenina desde la Grecia clásica, con Safo de Mitele, pasando por Gloria Fuertes, la Premio Nobel Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras... hasta llegar a las jóvenes de hoy como Elvira Sastre.

H.C. ¿Por qué decidió contar con Luis Pastor para este proyecto?

J.V. Luis ha musicado a Octavio Paz y a Saramago, porque es uno de los autores con mayor habilidad para musicar poemas. Es un maestro. El álbum tiene un equilibrio entre mi flamenco, muy lírico y la personalidad de Luis que se mueve entre la copla, el fado y el bolero.

H.C. De todas estas grandes mujeres de la poesía, ¿hay alguna que le haya sorprendido?

J.V. Todas, pero especialmente Sor Juana Inés de la Cruz, me ha sorprendido mucho por su manera de entender la vida con una mentalidad tan abierta y moderna. Su poema Hombres necios, parece que lo escribió ayer. Enumera todas las contradicciones que tenemos los hombres a la hora de relacionarnos con las mujeres. Aunque si lo que quieres saber es si tengo debilidad por alguna, sí: Gloria Fuertes es punto y aparte.

Juan Valderrama presenta su nuevo trabajo 'Mujeres de Carne y Verso'.

H.C. ¿Cómo surgió la idea?

J.V. Joan Manuel Serrat lo hizo con la generación del 27 y 98 en los años 70. Aprendí literatura con sus canciones. Muy pocas poetisas están en los libros, es un terreno artísticamente inexplorado. Es la razón por la que tomando el ejemplo del maestro Serrat: he querido cantarlas, no es normal que no estén en los temarios de Literatura. En la RAE hay 46 miembros, solo hay seis mujeres. Hay un déficit y es una labor de todos. El feminismo no es un arma política, es una cuestión social que nos compete a todos y esto es un patrimonio cultural, un tesoro que tenemos y que tiene que estar presente.

H.C. Inicia su gira en Madrid.

J.V. Actuaremos el día 19, en el Teatro Price de Madrid, dentro del Festival Inverfest.

H.C. Estará acompañado por un importante elenco de artistas.

J.V. Me acompañarán Carmen Linares, Sole Giménez, Carmen París, Cristina Pato, Blanca Marsillach, Isabel Gemio, Las Migas y María del Mar Bonet.