7 ene 2020

Juan Aparicio es socio fundador de Burrolandia, La Asociación Amigos del Burro, fundada en el año 1996 y sin ánimo de lucro. Situada en las cercanías de la localidad madrileña de Tres Cantos, desde sus inicios se marcaron un objetivo, evitar la extinción de la especie: "Queremos recompensarlos cuidando de aquellos que dejaron de ser funcionales y se convirtieron en un estorbo para sus propietarios".

Se mantienen básicamente de las aportaciones económicas mensuales que realizan sus miembros fundadores, de los donativos de visitantes y colaboradores, celebración de cumpleaños y eventos organizados en colegios, apadrinamientos y merchandising —camisetas, mochilas, productos de leche de burra GRISI...— Burrolandia no cobra la entrada, ya que lo que se pretende es la accesibilidad de la gente que les visita todos los domingos y que puedan disfrutar del encanto de unos animales que nos sorprenderán por su carácter (www.burrolandia.es).

Hoy Corazón Juan Aparicio nos recibe en Burrolandia, un hogar donde hay más de cincuenta burros, que son queridos y cuidados en un paraje creado exclusivamente para ellos. ¿Cómo empezó esta aventura?

Juan Aparicio Inicialmente, nuestro objetivo principal era la cría de la raza cordobesa andaluza que es de la que más se ha extinguido en España. Pero desde hace más de 15 años, nos dedicamos exclusivamente al rescate de animales abandonados y maltratados.

Hoy Corazón ¿Quiere decir que todos los que viven aquí son animales abandonado?

Juan Aparicio Ahora tenemos exactamente 54 burros. 12 machos que están castrados, menos un semental; el resto, son hembras. De todo el grupo, el 76 por ciento son animales rescatados, es decir, abandonados y en algunos casos maltratados.

Hoy Corazón Me cuesta creer que los humanos sigan abandonando animales, en este caso a los de esta especie, y además que los maltraten.

Juan Aparicio Hace años la gente los abandonaba, los dejaba en el campo, no los reconducía a otro lugar donde pudieran cuidarles. Con el paso del tiempo, la mayoría de los rescates que hemos hecho han sido porque se han puesto en contacto con nosotros sus dueños, bien porque no los podían mantener o porque los animales eran mayores.

Hoy Corazón ¿Cómo fue el rescate?

Juan Aparicio Estaba en Huete, provincia de Cuenca. Deambulaba por allí y un vecino llamó a la Guardia Civil, y ellos nos avisaron a nosotros, fuimos con el remolque y nos la trajimos. Conchita es una burra blanca que ha logrado sobrevivir gracias a la labor que se hace en Burrolandia.

Hoy Corazón ¿Qué edad tiene Conchita?

Juan Aparicio Creemos que unos 28 años. Considerando que estos animales pueden llegar a los 35 o 40 años, dependiendo de la vida que han llevado, Conchita es veterana, casi como un perro, se ha adaptado perfectamente, es cariñosa y nunca la hemos visto un mal gesto. Es un lujo tenerla.

Hoy Corazón Hemos visto a la hermosa Conchita, y Juan quiere que veamos al resto de los animales. Además, nos quiere presentar a la más joven del grupo. ¿Ha nacido aquí?

Juan Aparicio Sí, tiene cuatro meses, se llama Mari Paz y es hija de Linda, una burra que rescatamos hace unos siete años.

Hoy Corazón ¿Cómo ha sido recibida Mari Paz en esta especie de paraíso?

Juan Aparicio No ha habido problemas, la respetan, y además su madre está pendiente de ella. Es muy lista, corre y regatea bien. Se deja querer.

Hoy Corazón En esta especie de comuna, ¿reina el buen ambiente?

Juan Aparicio Para que no existan problemas, los distribuimos por familias, últimos rescatados, embarazadas, las crías...

Hoy Corazón Juan, no puedo por menos que felicitarle por el entusiasmo que pone en lo que hace.

Juan Aparicio Ángeles, a mí me llaman 'Juan, el de los burros', aunque el día a día de mi trabajo es totalmente diferente a todo esto, porque soy informático. Me apasiona lo que hago porque los burros son animales de compañía. Son inteligentes, cariñosos, sociables. Cuando cogen confianza y notan que les tratas bien, son como un perro. Lo has podido comprobar.

Hoy Corazón Aquí viven 54 burros, imagino que cada uno tiene un carácter diferente. ¿Tiene preferencias?

Juan Aparicio (Risas) Cuando empezamos con este proyecto en el año 96, había una burra que se llamaba Rufa. Recuerdo estar aquí clavando unas maderas, ella estaba conmigo y me daba con el hocico como si quisiera ayudarme. Era maravillosa. Ahora tengo preferencia por los más débiles, a los que dedico más tiempo.

Hoy Corazón Juan se emociona, y casi se le saltan las lágrimas. ¿Cuál es su función en Burrolandia?

Juan Aparicio Soy socio fundador y junto con otros compañeros y voluntarios me dedico a coordinar, a organizar las visitas que recibimos los domingos, reposición de comida para los animales; en definitiva, me ocupo de todo lo relacionado con la Asociación.

Hoy Corazón ¿Cuántos socios son?

Juan Aparicio Doscientos, pero los que hacemos las tareas somos unos doce. Tenemos una persona contratada para poder atender a los animales, sacarles a la pradera, darles de comer… También es importante lo que hacen los voluntarios: vienen, cortan pan o limpian una cuadra...

Hoy Corazón Tienen un programa para chavales, ¿cómo funciona?

Juan Aparicio Es un programa educativo: se llama El planeta del burro. Son actividades culturales y de ocio, todo relacionado con la protección animal y el huerto ecológico. Se les explica la evolución del burro, las diferentes razas, se les cepilla, les dan de comer…. Sobre todo, que sepan diferenciar un burro de un caballo, que sepan lo que es una gallina, una oveja, faisanes, ocas… que son los otros animales que viven aquí y pueden verlos.