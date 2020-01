22 ene 2020 sara corral

Anabel Pantoja está disfrutando de su nueva oportunidad en 'El tiempo de descuento', y es que tras haberse convertido en la primera expulsada de 'GH VIP 7', la sobrina de la tonadillera ha tenido que aplazar su sueño de concursar.

Ahora, con esta nueva pequeña oportunidad, Anabel está dando un montón de buenos momentos a la audiencia. Y ayer, vivió con Kiko Hernández un momento surrealista.

Kiko, que la entrevistaba muy serio, le comenzaba a hacer la primera pregunta. "¿Crees que después de verte bailar de conejita, tu novio te dejará?", decía el colaborador. Entre risas y aplausos del público, Anabel trataba de contestar lo más sería posible.

Una de las cosas por las que más se ha culpado a Anabel, es por su gusto por comer, algo de lo que la acusaron ayer y contestó diciendo: "había cuatro manzanas, una para cada uno. Me la llevé. Yo no he escondido la comida. Es mi comida. La ración que me correspondía me la llevé a la cama"

Kiko hacía la pregunta estrella justo cuando Anabel estaba más nerviosa. "Si fueras en un avión con tus compañeros de 'El tiempo de descuento' y murieran todos en un accidente, ¿Te los comerías?", sentenciaba Kiko.

Fue entonces cuando todo el plató estalló a carcajada limpia, y es que si algo nos da Anabel, son buenos momentos.