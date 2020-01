23 ene 2020

Compartir en google plus

Lo advirtió durante su estancia en la isla de 'Supervivientes': con el dinero, entre otras cosas, iba a entrar en el quirófano y a someterse a algunos retoques. Dicho y hecho. Y, ahora, es momento de presumir de ello. Dakota Tárrega acudió este martes al plató de 'Sálvame' y mostró el resultado final de esos arreglos que se ha hecho en el físico.

Es cierto que ella misma ha ido mostrando, poco a poco, en sus redes sociales las partes de su cuerpo que iba modificando, pero no ha sido hasta ahora cuando ha querido que la audiencia de Telecinco viera cómo quedan todos ellos en su conjunto. Pómulos, labios y pecho. Eso es lo que se ha retocado la joven que saltó a la fama por su mal carácter en 'Hermano mayor'.

Esta es la nueva imagen de Dakota Tárrega. pinit

"La verdad es que estoy guapísima y me voy a operar más", aseguraba la joven tras dar un par de vueltas en medio de plató acompañada por Paz Padilla. Y justo antes de admitir que ha vuelto con su ex, Rubén, a pesar de que la relación no cuente con la aprobación de sus padres.

Dakota revelaba que una de las intervenciones a las que se quiere someter próximamente es a la de quitarse las bolas de Bichat, que no es otra cosa que la grasa que se acumula debajo de las mejillas y para lo que es necesario un sencilla intervención quirúrgica. Una operación que la llevará a que su cara luzca aún más distinta de lo que ya la hemos visto esta semana.