7 jun 2019

Hace unos días, comenzaba a circular la información. Rubén, novio de Dakota, habría aprovechado la estancia de esta en 'Supervivientes' para serle infiel con una joven que se habría puesto directamente en contacto con él. Una noticia que, de confirmarse, sería un mazazo para la alicantina, a la que, recordemos, conocimos en 'Hermano Mayor'.

Tras salir a la luz el rumor, los familiares de la joven se pronunciaban, muy enfadados, en los platós de Telecinco. Lo hacían con unas declaraciones de las que se podía deducir que la relación de los padres de Dakota con este chico no era ni mucha ni muy buena. Algo que parece corroborarse con la salida de él para defenderse.

Yo no sé quien es la tía esa"

Sí, Rubén ha hablado. Lo ha hecho para defenderse de las acusaciones y dejar claro que no ha tenido nada con nadie en este mes y medio y que Dakota es, poco menos, la mujer de su vida. "Yo no sé quien es la tía esa. Me habló una chavala, pero no la conozco de nada", manifestaba en 'Sálvame'.

"La tía esa me hablaba, pero me di cuenta de eso y no hablé más con ella. Dakota es mi pareja, la quiero y voy a estar con ella todo lo que pueda", añadía antes de recomendar a los colaboradores del programa que, para poder juzgarle, tendrían que conocerle. Lo decía dolido, pero será la joven quien haga ese juicio cuando llegue su final en el 'reality' en el que está haciendo un papel más que digno.

