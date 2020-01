23 ene 2020

Quizás porque nos enteramos muy pronto de que estaba embarazada, se nos ha hecho largo. Por eso, y porque Toñi Moreno ha compartido numerosos momentos de su vida y de cómo lo estaba llevando durante estos nueve meses. Así que, teníamos muchas ganas de que la presentadora se convirtiera en madre a los 46 años y pudiera completar su felicidad y su sueño.

El pasado martes, a primera hora, ingresaba para dar a luz. A mediodía, Lola nacía. Ayer Toñi, 24 horas después del parto, entraba por teléfono en directo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el programa que presenta y en el que ha dejado al cargo a Nagore Robles, y escuchábamos sus primeras palabras como madre.

"Ella está fenomenal, la que está un poco más afectada soy yo", decía la gaditana, a la que se le notaba la emoción en la voz. "Como ha sido tan grande, ha pesado 4 kg, me han tenido que hacer una cesárea", explicaba, dando detalles de ese parto.

Era entonces cuando se venía arriba y empezaba a manifestar el torrente de sensaciones experimentados en ese 21 de enero que jamás olvidará. "Sentí mucha emoción. Lloré mucho. Me puse a llorar, porque tener un hijo es lo más grande que te pueda pasar en la vida. No hay nada más grande que eso. Todo se recoloca en su sitio, los problemas a los que le damos una importancia tremenda se vuelven tonterías".

"Cuando le vi la carita... como ha nacido por cesárea nació preciosa. Me morí. Estoy muy feliz", proseguía, antes de quitar emotividad al momento con un detalle de lo más curioso: "Es alucinante. No lo sabía. Le puse Lola porque me parece muy bonito, pero también por Lola Flores. Ya sabéis lo friki que soy yo, le he hecho una cuna con la frase 'Si me queréis irse'. Las casualidades... todo es por algo".

De momento, parece que, al menos, guerrera es: "Llora mucho. Ella no quería nacer tan pronto y nació enfadada. Pero tengo a mi familia que me está ayudando y tengo muchas ganas de veros".