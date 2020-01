24 ene 2020 Pilar Vidal/Saúl Ortiz

La primera edición del festival de cine Cana Dorada pasará a la historia por dos hechos concretos: haber realizado por vez primera un certamen de similares características en República Dominicana y por la boda sorpresa, hebrea y simbólica, de la organizadora, la empresaria venezolana Raquel Bernal, y el afamado productor cinematográfico Avi Lerner. Según ha podido saber Hoy Corazón, la ceremonia tuvo lugar al término de los compromisos relacionados con el festival y a la misma acudieron muy pocos amigos. El padrino fue el afamado director y productor de cine, Brett Ratner, y nos aseguran que el enlace fue muy divertido y emocionante.

Tal y como se puede observar en las fotografías a las que ha tenido acceso esta revista en exclusiva, Raquel lucía un impresionante vestido de novia y se le veía radiante junto a uno de los hombres más poderosos del cine internacional. Se trata de la tercera unión de Bernal y de la segunda para Lerner. Productor de títulos tan populares como 'Rambo', Avi recibió también en Cana Dorada un homenaje por su trayectoria profesional con mensajes sorpresa de Antonio Banderas o Sylvester Stallone, quienes ensalzaron su profesionalidad y su generosidad.

Cana Dorada dio para mucho. El festival, que sirvió para posicionar el cine dominicano y demostrar que hay sitio para un festival boutique tan exclusivo, estuvo fantásticamente organizado. Se cuidaron todos los detalles: carpas con tul de seda blanco, enormes jarrones llenos de rosas, alta cocina y actuaciones musicales como la de El Puma, que reapareció tras su doble transplante de pulmón. Cana Dorada reunió a grandes estrellas nacionales e internacionales, entre las que destacó la actriz Paz Vega, premiada por su brillante trayectoria cinematográfica, o Aracely Arámbula —madre de los hijos de Luis Miguel— que triunfa con su papel en la serie La Doña. Paz, que se mostró muy simpática y cercana durante las cuatro noches que duró el festival, presidido por Raquel Flores y Fernando Colunga, reconoció que la vida de actriz no siempre es fácil y, aunque nunca ha querido tirar la toalla, sí ha aceptado proyectos que no siempre han sido de su agrado: "Lo que tengo claro es que ser actriz es un trabajo más". En su entrevista con esta publicación, también se deshizo en halagos a su marido, Orson Salazar, también presente: "su compañía y apoyo ha sido mi gran baza. Sin él no creo que las cosas fuera igual".

Los protagonistas de la serie 'Power', producida por Mark Anton, también recibieron un galardón por su destacado éxito en Netflix. Bárbara Kimpel, la cuñada de Antonio Banderas, aprovechó la ocasión para desmentir su cacareado romance con el actor Raúl Olivo. Destacaron Jaime Martínez Bordiú y su novia, Marta Fernández, dedicados el uno al otro y viceversa. Es una pareja fuerte que ha conseguido vencer todos los obstáculos e informaciones inexactas, como la que aseguraba que había ruptura o crisis sentimental: "no sabemos de donde ha salido", declararon a esta revista. Tan falso es el rumor, que Jaime no dudó en confesar a 'Hoy Corazón' que ya piensa en boda: "no hay fecha definida pero sí hay muchas ganas y será una boda multitudinaria, pero nunca con más de mil invitados".

El actor Julián Gil y la Miss Universo Zuleyka Rodríguez fueron los perfectos presentadores de las cuatro galas en las que no faltaron Irene Esser, la novia del hijo del presidente de México, el actor Alejandro Nones o el presentador de Telemundo, Rodner Figueroa. María José Suárez, afincada en Punta Cana, acudió a la apertura y a la clausura del certamen con looks muy elegantes. La última noche estuvo acompañada por su marido, Jordi Nieto, con quien bailó agarrada las canciones de Broadway que interpretó la cantante Gema Castaño. La socialité Carmen Lomana, el presentador Boris Izaguirre, el Zar de la Belleza Osmel Souza, el actor Marc Clotet o el periodista Mauricio Zelik, fueron otros de los rostros conocidos que disfrutaron de las presentaciones de los filmes internacionales que se proyectaron en un impresionante cenote reconvertido en sala de cine con palomitas y bebidas refrescantes.