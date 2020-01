26 ene 2020

Los vimos juntos sobre la alfombra roja y fue un flechazo. Guapos, sonrientes y muy cómplices así vimos a Amaia Romero y Pablo Alborán. Y es que no vamos a negar que esas miradas cómplices nos conquistaron a todas.

La artista, que lució un vestido de María Roch, aseguró sobre la alfombra roja lo emocionada que estaba por rendir tributo a Marisol, en la entrega del Goya de Honor. “Cuando me dijeron que sería yo la que hiciera uno de los tributos a Marisol en los Goya me emocioné muchísimo”, explica encantada y reconoce que no se lo esperaba. "De hecho lloré un poco. Me sentí muy agradecida”.

El encuentro entre ambos cantantes fue televisado y dejó uno de los momentos más tiernos de la noche. Los artistas se saludaron con gran emoción y dejaron claro la gran relación que tienen. "Estas espectacular", le dijo Alborán a la ganadora de Operación Triunfo 2017.

Él no dejó de halagar el talento de Amaia y de verla con ojos de lo que a nosotras nos gustaría creer que es amor.

Y es que así como nosotras las redes sociales también notaron la complicidad entre ambos. Comentarios como: "Que alguien te mire como Pablo Alborán ha mirado a Amaia. Admiración pura. ME CASO. #Goya2020" , "Pablo Alborán y Amaia en la alfombra roja de los Goya LA FANTASÍA", "Amaia con Pablo Alborán en los Goya. Más bonicos".