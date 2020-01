26 ene 2020

Puede que haya sido una de sus confesones más duras, seguramente sí haya sido uno de los peores episodios de su vida. Taylor Swift protagoniza el nuevo documental de Netflix, llamado 'Mis Americana', donde relata algunos datos desconocidos hasta ahora, como que sufrió desórdenes alimenticios.

"Se publicó una foto mía en la que veía que mi tripa era demasiado grande…o alguien dijo que parecía embarazada…y eso desencadenó que dejara de comer", ha confesado la cantante. Todos estos problemas crecían cuando comenzó una de sus giras mundiales: "Sentía que me iba a desmayar al final de cada concierto, o a mitad de él".

Por suerte, Taylor supo salir de esa espiral a tiempo y, tal y como ha confesado: "Ahora me he dado cuenta de que si comes tienes energía, te haces más fuerte, puedes hacer todos estos conciertos y no te sientes mal".

Protagonista también de la portada de la revista 'Variety', Taylor ha relatado en una entrevista con dicha publicación que no estaba muy segura sobre el hecho de incluir sus problemas con la alimentación en el documental: "No sabía si me iba a sentir cómoda hablando de mi cuerpo y hablando de las cosas por las que he pasado en términos de ‘lo poco saludable’ que he sido conmigo misma".

Por suerte, está muy orgullosa de su trabajo con la directora del documental, Lana Wilson, lo que le animó a contarlo: "La forma en que Lana cuenta mi historia tiene sentido realmente. No soy una experta en este tema y muchas personas podrán hablar con más conocimiento. Yo todo lo que sé es por mi propia experiencia".