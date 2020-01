27 ene 2020 sara corral

Uno de los sueños que Anabel Pantoja ha tenido desde siempre, ha sido formar parte de la familia de 'GH', algo que intentó cumplir en la pasada edición de 'GH VIP 7' y que sin embargo le duró muy poco. La sobrina de la tonadillera se convirtió en la primera expulsada de la edición, algo que la costó un disgusto.

Pero como todo en esta vida, la cuestión es intentarlo y quererlo con todas tus fuerzas, así que el programa le dio una segunda oportunidad entrando en 'El tiempo del descuento'.

La joven, a la que han bautizado como la 'comilona' de la casa, ocultaba un gran secreto que la dirección ha descubierto. Y es que su pasión por el chocolate es tan grande, que la colaboradora de 'Sálvame' no ha podido evitar hacer alguna que otra trampa.

Entre ropa y calzado, Anabel introdujo a la casa de forma 'ilegal' comida del exterior. Tabletas de chocolate y barritas energéticas que utilizaba para saciar su gula.

Irene Rosales, mujer de su primo, Kiko Rivera, decía: "Es que ella sin su chocolate no puede vivir. Antes de dormir necesita tomar un poco, si no, le da algo".

La joven recibió un fuerte castigo por parte de la dirección, tuvo que vestirse de chorizo durante el resto de la gala para contrarrestar su grave error. Además, este descuido de la joven trajo algún que otro momento divertido. "He llegado a esconderme chocolate en sitios que ni imaginarias", decía Anabel, a lo que Adara contestaba irónicamente: "Me da miedo. Yo me comí uno de esos cachos, a saber donde lo llevaba guardado".

Anabel se salvó anoche de la expulsión, y es que parece que la sevillana todavía tiene mucho que dar dentro del concurso.