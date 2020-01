27 ene 2020

Los Duques de Sussex ya no pertenecen la la familia real. No pueden ostentar el título de altezas reales, pero sí el ducado de Sussex. Ya no tendrán funciones públicas ni representarán a la Corona. Además, están obligados a pagar los dos millones de libras que costó la reforma de su vivienda. Además, no tendrán asignación oficial y tendrán que obtener recursos por sus actividades, o echar mano de los 30 millones de euros que tiene él, provenientes de sus herencias, o los cinco que dispone ella por su trabajo.

El expediente militar de Harry ha sido borrado. Pese a las buenas palabras de la Reina Isabel II, las medidas contra ambos son drásticas y Megan ocupará un lugar en la historia como la que ha apartado de su familia a su marido. Triste papel.