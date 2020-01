28 ene 2020 sara corral

Este año, las bodas han sido las protagonistas la mayor parte del tiempo, sobre todo en verano, cuando tuvo lugar el enlace de tres de las parejas más seguidas en este país. Sergio Ramos y Pilar Rubio, protagonizaron un enlace de escándalo, pero no es de ellos de quienes vamos hablar.

Nos estamos refiriendo a los enlaces de María Pombo con Pablo Castellanos, y Belén Esteban con Miguel Marcos. Enlaces tan distintos que se han unido en algo, ciertos comentarios inoportunos.

Desde que ambas compartieron portada en una famosa revista, eran muchos lo que rumoreaban con la poca gracia que le hizo a la 'influencer' compartir portada con 'la princesa del pueblo'. Pero ayer, Belén quiso contestar.

"Me flipa la portada y para todos aquellos que dicen que me molestan salir con Belén Esteban en una portada se equivocan", dijo María Pombo hace tiempo, pero la exmujer de Jesulín no se cree las palabras de la joven.

"Yo cuando vendí la exclusiva de mi boda, la señorita María Pombo también la vendió y lo negó", comenzaba diciendo Belén, a lo que añadía: "Yo te puedo asegurar que la vendió y no pasa nada, cada uno es libre pero que no se ponga la medallita de que no la ha vendido porque sí lo hiciste, cariño".

De forma muy irónica, Belén sentenciaba este mensaje mandándole un beso a María. ¿Se estará preparando una nueva guerra?.