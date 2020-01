28 ene 2020

Sucedió en la última emisión de 'La isla de las tentaciones'. Tras no ver a Álex con el resto de compañeros alrededor de la hoguera, Fiama montó en cólera (las parejas que ya no están juntas después de grabar el programa). Desde la organización del programa le indicaron que no había imágenes para ella, lo que provocaba que amenazase con abandonar el concurso. "Yo me voy a ir, no voy a seguir aquí", era su reacción.

"Como todo lo que pasa aquí, este es un ejercicio de confianza en ti y en tu pareja. Siento que te lo tomes así. Espero que saques las conclusiones adecuadas y que sigas disfrutando esta experiencia", era la respuesta que le daba Mónica Naranjo, tratando de reconducir una situación de la que, ahora, la protagonista ha dado más detalles.

Sí, porque al ser un formato grabado, sus concursantes pueden ofrecer detalles paralelos a lo que estamos viendo que sucede en la isla, algo que ha causado polémica y que ha generado un debate sobre si era la mejor manera de poner en pie este espacio que está causando furor.

Ha sido a través de sus 'stories' como ha dado esas claves que podrían ayudar al espectador a comprender lo que pasó en realidad. "Quiero aclarar que cuando no me enseñaron las imágenes, me dijeron que el programa había decidido que lo mejor para mí era que no las viera, entonces pensé: '¿Qué cojones está pasando que no me las quieren enseñar?'. Por eso peté", es su explicación.

La de Fiama y Álex, que se conocieron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y tras unos pocos meses ya estaban planeando la boda, es una de las parejas que no ha pasado la prueba de confianza que suponía entrar en 'La isla de las tentaciones' y, por las pistas que hemos seguido en las redes, ya no estarían juntos.