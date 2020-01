29 ene 2020 sara corral

Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión, y es que desde su polémico paso por la casa de 'GH VIP 7', todas las miradas se han puesto sobre ella.

La joven, entabló una muy buena relación de amistad con Kiko Jiménez, algo que durante varios meses llegaron a tachar de romance. De tal modo, que su propio marido decidió poner espacio y dejar de defenderla.

Tras su salida, y con numerosas polémicas dentro de los platós, la relación de Estela y Diego parecía volver a la normalidad. Sin embargo, la entrada de la modelo a 'El tiempo del descuento' ha vuelto a poner todo patas arriba.

Su suegro, Kiko Matamoros, que nunca la había tenido en mucha estima, sentenció el matrimonio de los jóvenes desde hace muchos meses, pero ahora ha vuelto a hablar, y Estela ha contestado.

"¿Qué crees que estaré diciendo sobre el concurso que estás haciendo?", le preguntaba su suegro, a lo que ella respondía muy clara.

"Que me importe o no es otra cosa", contestaba Estela, a lo que añadía: "Intento que no me importe. Algo me afecta porque es una persona de mi familia política y me duele que hable así de mí alguien que me debería, no sé si querer, pero sí respetar. No puedo evitar que me duela un poco pero tampoco me va la vida en ello".