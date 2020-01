22 ene 2020

¿Y si todo lo que hemos visto en las últimas semanas en el Instagram de Estela Grande y en el de Diego Matamoros fuese mentira? ¿Y si tan solo estuviésemos ante una fachada idílica? Pues parece que así es, porque la pareja ya no estaría ni junta. Ese es el bombazo que el padre de él, Kiko Matamoros, soltaba ayer por la tarde en el plató de 'Sálvame'.

Este contaba cómo, justo antes de que ella se marchara de nuevo a Gudalix de la Sierra a 'El tiempo del descuento' para reunirse con parte de sus compañeros de 'GH VIP 7', Estela y Diego "tuvieron una bronca y rompieron la relación". Aunque parece que después hablaron las cosas para intentar solucionarlo, lo cierto es que las indirectas que le lanza la modelo a Kiko Jiménez, con quien ya tuvo un acercamiento durante el 'reality', no indican que el camino que está dispuesta a seguir sea el de salvar su matrimonio.

Primero, le echó en cara a Jiménez que le había dicho "te quiero" hasta en tres ocasiones sin hallar una respuesta. Y segundo, porque hace un par de días lanzaba unas palabras que dejaban claras sus intenciones: "Kiko nunca fue un error".

Lo hacía en plena conversación con Anabel Pantoja, reflexionando sobre la actitud del propio Kiko. La sobrina de Isabel Pantoja intentaba hacer ver a Estela que él había sido frío y había fingido con ella, toda la historia que vivimos durante 'GH VIP'. Ella se resistía a creerlo, porque sus sentimientos parecen ser sinceros.

"Yo intento no dirigirle la palabra, pero llega un momento aquí que… Ahí es cuando te digo que me dejo como llevar por…. No sé como abordarlo porque yo, evidentemente, tengo que elegir a mi marido", decía con cierto tono de resignación y antes de admitir que, para ella, no había sido un error.

Unas palabras que no ayudan para tratar de estabilizar esa relación con Diego Matamoros que se tambalea desde hace mucho tiempo y que entró bastante tocada a esta prolongación del 'reality'.