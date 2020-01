31 ene 2020

Esta es la frase con la que la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada responde a quienes le preguntan por su relación de idas y venidas con el reciclador, Luismi. Este miércoles en su mediático y espectacular desfile de Mercedes-Benz Fashion Week era el gran ausente. La diseñadora no le había invitado y desde primera hora el entorno del 'reciclador' filtraba a la prensa que se trataba de la ruptura definitiva y que este no acudiría porque el entorno de la diseñadora se lo había aconsejado.

Estaban en lo cierto, no solo eso, sino que a la pregunta sobre si han roto definitivamente o no, ella, que es muy inteligente responde: “Estará en el desguace o haciéndose un Luismi”. Muchos no lo entenderán, porque la respuesta es para mentes despiertas. Hacerse un Luismi es quedar con él, en un bar, y tomarse fotos para intentar desestabilizar a la pareja.

Y no es que la culpa la tengan las oportunistas dignas de participar en 'La Isla de las tentaciones' (Telecinco), sino él también, porque su válvula de escape es esa, y siempre ha sido y será esa. A Ágatha le han hecho siete 'Luismis', menos que a Carmen Martínez Bordiú, porque ella lo ha sellado no invitándole a su desfile. Algo para ella sagrado y que en el pasado él eclipsó. Por eso, será casi improbable volver a verles juntos, ni como amigos. Los que conocemos a la diseñadora sabemos como es con sus ex; uno, el innombrable, y este el biodegradable.