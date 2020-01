31 ene 2020

Hoy es un actor de éxito y miembro de uno de los clubes más selectos del cine español, el de los 'chicos Almodóvar'. Pero la vida de Asier Etxeandía no siempre fue un paseo. Ha sido en 'Planeta Calleja' donde se ha sincerado y ha narrado, abriéndose en canal.

"De pequeño era un poco autista, muy deficiente en el cole, de fracaso escolar. He repetido cuatro veces, no he entendido nunca el sistema educativo… No me interesaba nada. Yo sabía que quería ser artista desde que empecé a sentir", le contaba en medio de esta expedición a Camerún.

Me esperaban cinco o diez niños para zurrarme"

En medio del relax que da verse rodeado de naturaleza, era cuando hacía la confesión más dura: "Me hacían 'bullying'. Era la mezcla de niño que lo tenía todo. No estudiaba, jugaba solo, tenía mi pluma… y cada día en el colegio me esperaban cinco o diez niños para zurrarme". Unos duros episodios que marcaron su infancia, pero que le hicieron comprender lo complicada que era la vida.

Etxeandía demostrada que había aceptado esta entrevista para mostrarse sin dobleces y tampoco dudaba en sincerarse sobre cómo se tomaron en su casa su orientación sexual: "En un primer momento, mis padres no lo aceptaron, pero han hecho un trabajo maravilloso. Mi madre se murió hace diez años y fue la más influyente de mi vida".

"Dejé la casa de mis padres cuando tenía 18 años, para mí era bastante traumático, pero de repente descubrí realmente quién era. Descubrí el teatro, a mis compañeros, que tenía una vocación…", revela ese momento en el que todo dio un giro radical para él. También que, antes de dedicarse en cuerpo y alma a esta profesión, tuvo que ejercer otras, como la de repartidor, camarero o empleado en un 'sex shop'.