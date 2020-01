31 ene 2020

¿Le faltaba algo por ver o escuchar a Christofer en 'La isla de las tentaciones' después de ver cómo Fani le era infiel con Rubén Sánchez (conócelo aquí) y que su grito se hiciera en viral y se convirtiera en carne de meme (hemos recopilado los mejores para ti)? Sí. La propia Fani ha pronunciado unas palabras que se le han clavado como un puñal.

Porque no solo ha cometido una infidelidad, sino que la ha justificado dejándole aún peor. "Me da pena, pero con la pena ni se come ni se vive. Me gusta Rubén y no me puedo contener", comenzaba antes de responder a la pregunta de Mónica Naranjo sobre si estábamos ante el comienzo de una historia de amor: "No, pero me gustaría que esto me hubiera pasado con Christofer". Primera bofetada sin manos a su novio.

A continuación, vendría la segunda. Más 'sonora' y dolorosa: "Christofer tiene que cambiar. Él no está analizando el porqué de la situación. Quiero que los dos nos demos cuenta de lo que necesitamos en la relación". Aún tenía fuerzas para un tercer golpe: "Quiero que cambie. Sigue siendo un niño y necesita madurar. No puedo ser su madre".

Tras este ataque de sinceridad, Fani realizaba una reflexión a modo de conclusión final: "Mi relación con él corre peligro. Creo que cuando nos juntemos él será cuando diga que me tiene que hacer revivir". Unas declaraciones que llegan después de haber mantenido relaciones sexuales con Rubén dentro de la isla, una carga que traerá consecuencias en el día de hoy.