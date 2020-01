29 ene 2020

Ese grito desesperado de Christofer al ver cómo Fani estaba sucumbiendo a los encantos de Rubén en 'La isla de las tentaciones' (conoce las parejas que han saltado por los aires por culpa del 'reality'), ya es historia de nuestra televisión. Tanto, que ese "Estefaniaaaaaa" se colaba en 'OT', dejando desconcertados a los concursantes, que están aislados de todo lo que sucede fuera de la Academia.

Christofer no se podía creer que le estuviese siendo infiel, pero lo cierto es que no es la primera vez que ella tropieza en la piedra de la deslealtad. Sí, también a su actual pareja. Ha sido en 'Sálvame' donde se ha destapado, demostrando que los siete años de relación no han sido tan idílicos como nos los presentaban en el vídeo de presentación.

Se llama Abel Higón y para los espectadores de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no es ningún desconocido. Muy nervioso, recibía por sorpresa la llamada del programa e intentaba no hablar, pero la insistencia de Jorge Javier Vázquez provocaba que acabase por confesarlo: "La conozco por una red social, quedamos y tal. Pasamos un par de días juntos. No quiero entrar en detalles".

Abel se excusaba diciendo que no supo que tenía pareja hasta más tarde, y que fue entonces cuando cortaron el contacto: "No, no nos enamoramos. Me enteré que tenía pareja". Y añadía: "No me parece mala chica en absoluto". Sin embargo, la información que ofrecía era demasiado jugosa y fuerte.

Además, el pasado sábado, en el 'Deluxe', realizaron un retrato de la concursante en la que la dejaban como una cazafamosos. Antes de que se cruzara Christofer en su camino, tuvo una relación con Mario Artiaga, de 'GH 4' y otra con Jacobo Ostos, hijo del torero Jaime Ostos.