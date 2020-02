1 feb 2020

Antonio Resines ha sido el invitado de honor en un nuevo programa de 'Mi casa es la tuya'.

El veterano actor se ha sincerado con Bertín Osborne contándole múltiples anécdotas sobre su vida y su carrera profesional. Entre ellas, el grave problema de salud por el que casi pierde la vida en 2015 y del que nunca ha hablado.

Durante la entrevista, Resines ha contado cómo le detectaron cáncer de colon tras un accidente de moto: "Me aplasté la mano y fui al médico. Y no sé cómo de repente el doctor me dijo: 'Tú tienes anemia'. Yo no me encontraba mal pero me hicieron una colonoscopia porque estaba perdiendo sangre y me detectaron un cáncer, en la zona colorrectal. Me lo pillaron justo a tiempo y me operaron", ha explicado.

Una situación de la que asegura, haberse salvado de milagro: "Tuve mucha suerte. No me dieron ni radio ni quimio. Me dijeron que si me hubiesen hecho una colonoscopia hace tres años, no se me hubiese desarrollado el cáncer".

Pero lo peor llegó días antes de la operación. Cuando estando en observación le hicieron una pruebas para el preoperatorio y le diagnosticaron una angina de pecho, algo que sí le preocupó al tratarse de un problema más cercano al corazón.