1 feb 2020

El nuevo reality de Mediaset está dando mucho que hablar y Fani, la primera en ser infiel en 'La isla de las tentaciones' es una de las principales protagonistas. La concursante entró a participar junto a su pareja Christofer, pero todo parece ir de mal en peor desde que Fani decidiera ser infiel con Rubén Sánchez.

"Me da pena, pero con la pena ni se come ni se vive. Me gusta Rubén y no me puedo contener", explicaba la concursante a la presentadora Mónica Naranjo sobre su infidelidad. Por ello, la dirección del programa decidió que ambos deberían tener un cara a cara para solucionarlo y así ha sido.

Aunque en un principio Fani no quería verle explicando que estaba muy agobiada con la situación, finalmente ha cedido. Christofer y ella han acudido a la hoguera de confrontación.

INÉDITO | Así ha sido el reencuentro de Christofer y Fani tras aceptar ambos la hoguera de la confrontación #TentacionesDBT3https://t.co/VPdUOuquNC — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 1, 2020

Un encuentro del que solo se ha mostrado un avance pero del que ya podemos descifrar lo mal que lo está pasando el concursante del famoso grito de "¡Estefanía!", que se encontraba esperando junto a Mónica cuando Fani ha aparecido despacio, con cara de situación y con un saludo tímido y entrecortado. El próximo martes se emitirá el encuentro entero y no podemos estar más expectantes.