1 feb 2020

Compartir en google plus

En medio del caos siempre son bienvenidas palabras conciliadoras. Bien lo sabe Paul Burrell. El que fuera mayordomo y extrabajador de la corte de Isabel II ha compartido en Instagram un fragmento inédito de una carta que escribió la mismísima Lady Di, siempre presente, un año antes de su muerte.

En la publicación, Burrell ha compartido una fotografía de la princesa con sus dos hijos (el príncipe Harry y el príncipe Guillermo) junto a un párrafo escrito del puño y letra de la fallecida. Diana de Gales escribió: "Quiero a mis hijos hasta la muerte y espero que las semillas que planté crezcan y traigan la fuerza, el conocimiento y la estabilidad que se necesita".

Unas palabras que han generado una gran conmoción en el Reino Unido, y en el mundo entero, mientras Harry y Meghan reciben las más duras de las críticas por su reciente desvinculación total de la corona británica.

Todo esto no es casualidad. Paul Burrell ha visto necesario hacer pública la reveladora voz de Lady Di ante la delicada situación que atraviesan los duques de Sussex. "Mientras Harry, Meghan y Archie se embarcan en una nueva vida, me acuerdo de algunas palabras conmovedoras que la princesa Diana me escribió hace muchos años. Son las palabras de amor incondicional de una madre que son tan apropiadas hoy como lo fueron cuando las escribió hace más de 24 años", escribe Paul junto a la imagen.

No es la primera vez que el ex mayordomo se pronuncia ante el Megxit. Ya lo hizo el pasado 19 de enero con otra publicación en Instagram en la que explicaba que si la princesa de Gales siguiera viva, ella querría que Harry y Meghan fueran felices por encima de todo lo demás.