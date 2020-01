18 ene 2020

Compartir en google plus

No se habla de otra cosa. Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaran su intención de desvincularse de la familia real, los medios no han hecho otra cosa que especular sobre la relación que mantendrán, a partir de este momento, con la reina Isabel II y el príncipe William.

Después de la durísima crítica de un periódico canadiense a los duques, parece que ambos, están tomando las riendas de su nueva vida. Y aunque permanecerán apoyando a la corona según afirmó la reina en su último comunicado, sus funciones como miembros oficiales de la familia real irán desapareciendo poco a poco.

No hay duda: la mudanza a Estados Unidos es inminente y es que, en su residencia oficial en Reino Unido, ya han comenzado los despidos.

En su intención de ser económicamente independientes, Meghan y Harry han comenzado a prescindidr de parte del personal de su residencia de Frogmore Cottage.

Seún informa el medio británico 'Daily Mail', los duques habrían tomado la decisión de despedir a buena parte del personal doméstico, ya que no los necesitarán más si establcen su residencia en Estados Unidos. Cocineros, mayordomos... diversos miembros del equipo han sido despedidos ya que sus servicios ya no son necesarios. Este nueva decisión pone de manifiesto que abandonarán Reino Unido, y que incluso, puede que Meghan no regrese a Windsor.

Por el momento, y tal como se anunció de forma oficial, "Frogmore Cottage seguirá siendo propiedad de Su Majestad la Reina. Los Duques seguirán utilizando esta residencia, con el permiso de Su Majestad la Reina Isabel II, como su residencia oficial, ya que continúan apoyando a la monarquía. Así su familia siempre tendrá un lugar al que llamar hogar en el Reino Unido".