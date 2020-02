2 feb 2020 sara corral

Compartir en google plus

Desde hace ya varios meses, María Teresa Campos ha estado en el punto de mira por su relación con Bigote Arrocet. Y es que desde que la pareja pasó separada la mayor parte del verano, todas los rumores comenzaron a correr de plató en plató incomodando a la presentadora.

Meses después, todas las especulaciones que sus compañeros hacían resultaron ser ciertas, y Bigote Arrocet abandonó a María Teresa con una acción que ha dado mucho de lo que hablar, un mensaje de '.Whatssap'. Anoche, la presentadora se sinceró y contó todo.

María Teresa se sentó en la silla de 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su estado actual tras esta ruptura que tan tocada le había dejado. Y es que más allá que hablar del pasado, María Teresa solo pedía una cosa, y lo hizo diciendo: "Solo quiero poder salir a comprar sin un coche que me persiga. Me hace daño a la salud".

La periodista se ha sincerado frente a sus compañeros admitiendo que su mayor miedo era caer en una depresión, y es que, tras la dolorosa y fría ruptura por la que pasó, María Teresa no conseguía entender nada. "Yo con su mensaje entendí que quería que fuésemos amigos.El día que volvía de Málaga me fui a la estación del AVE para verlo pero no lo encontré", decía muy emocionada a punto de derrumbarse.

Tras desvelar en alguna que otra ocasión cierto contenido de ese mensaje que recibió en el que ella misma decía que podía leerse : "No quiero que me humilles más". María Teresa ha querido seguir con su vida y levantar cabeza lo antes posible, por ello, se ha apoyado en sus hijas y nietos que son, según ella, lo mejor que tiene.

Aunque la presentadora ha defendido que está segura que Edmundo nunca le ha sido infiel durante su relación, parece que cada vez tiene más claro que esto está más roto que nunca.